04:20 11 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Россиян среди пострадавших после взрыва в Стамбуле нет

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Генконсульство России в Стамбуле пока не получало данных о возможных пострадавших россиянах при взрыве на стадионе Vodafone Arena. Ранее около арены после домашнего матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" (2:1) в чемпионате Турции прогремел взрыв. По предварительным данным, возле автобуса со спецназом МВД была подорвана заминированная машина. По последним данным, 15 человек погибли, 69 – получили ранения.

Информация о возможных пострадавших россиянах при взрыве на стадионе нет, – приводит ТАСС сообщение российского генконсульства. – В целом вероятность присутствия российских граждан в том районе, где проходил футбольный матч, очень мала.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/politika/3861725

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