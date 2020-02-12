Роналду догоняет Левандовски и Иммобиле

Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Чиро Иммобиле, Роберт Левандовски и догоняющий их Криштиану Роналду, который делит третье место с Тимо Вернером. У идущего первым нападающего «Лацио» 50 баллов — он забил 25 мячей в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси на 14-й позиции. Открытие сезона Эрлин Холанн пятый.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок Клуб Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Чиро Иммобиле «Лацио» Италия 25 2 50 2. Роберт Левандовски «Бавария» Германия 22 2 44 3. Криштиану Роналду «Ювентус» Италия 20 2 40 Тимо Вернер «Лейпциг» Германия 20 2 40 5. Эрлин Холанн «Зальцбург» Австрия 16 1,5 24+14=38 «Боруссия Д» Германия 7 2 6. Ромелу Лукаку «Интер» Италия 17 2 34 Джейми Варди «Лестер» Англия 17 2 34 8. Серхио Агуэро «Манчестер Сити» Англия 16 2 32 Виссам Бен Йеддер «Монако» Франция 16 2 32 10. Эрик Сорга «Флора» Эстония 31 1 31

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).