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Роналду догоняет Левандовски и Иммобиле

10:30
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Чиро Иммобиле, Роберт Левандовски и догоняющий их Криштиану Роналду, который делит третье место с Тимо Вернером. У идущего первым нападающего «Лацио» 50 баллов — он забил 25 мячей в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси на 14-й позиции. Открытие сезона Эрлин Холанн пятый.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Чиро Иммобиле

«Лацио»

Италия

25

2

50

2. Роберт Левандовски

«Бавария»

Германия

22

2

44

3. Криштиану Роналду

«Ювентус»

Италия

20

2

40

Тимо Вернер

«Лейпциг»

Германия

20

2

40

5. Эрлин Холанн

«Зальцбург»

Австрия

16

1,5

24+14=38

«Боруссия Д»

Германия

7

2

6. Ромелу Лукаку

«Интер»

Италия

17

2

34

Джейми Варди

«Лестер»

Англия

17

2

34

8. Серхио Агуэро

«Манчестер Сити»

Англия

16

2

32

Виссам Бен Йеддер

«Монако»

Франция

16

2

32

10. Эрик Сорга

«Флора»

Эстония

31

1

31

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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