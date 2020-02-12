Роналду догоняет Левандовски и Иммобиле
Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».
Сейчас в нем лидируют Чиро Иммобиле, Роберт Левандовски и догоняющий их Криштиану Роналду, который делит третье место с Тимо Вернером. У идущего первым нападающего «Лацио» 50 баллов — он забил 25 мячей в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси на 14-й позиции. Открытие сезона Эрлин Холанн пятый.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Чиро Иммобиле
|
«Лацио»
|
Италия
|
25
|
2
|
50
|
2. Роберт Левандовски
|
«Бавария»
|
Германия
|
22
|
2
|
44
|
3. Криштиану Роналду
|
«Ювентус»
|
Италия
|
20
|
2
|
40
|
Тимо Вернер
|
«Лейпциг»
|
Германия
|
20
|
2
|
40
|
5. Эрлин Холанн
|
«Зальцбург»
|
Австрия
|
16
|
1,5
|
24+14=38
|
«Боруссия Д»
|
Германия
|
7
|
2
|
|
6. Ромелу Лукаку
|
«Интер»
|
Италия
|
17
|
2
|
34
|
Джейми Варди
|
«Лестер»
|
Англия
|
17
|
2
|
34
|
8. Серхио Агуэро
|
«Манчестер Сити»
|
Англия
|
16
|
2
|
32
|
Виссам Бен Йеддер
|
«Монако»
|
Франция
|
16
|
2
|
32
|
10. Эрик Сорга
|
«Флора»
|
Эстония
|
31
|
1
|
31
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).