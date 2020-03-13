Чемпион мира-2002 и обладатель «Золотого мяча"-2005 Роналдинью может добавить к своей коллекции трофеев поросенка. Как сообщает Diario Sport, бразилец примет участие в футбольном турнире в составе тюремной команды в Парагвае. Главным призом турнира является 16-килограммовый молочный поросенок.

Роналдинью и его брат Роберту де Ассис были арестованы в Парагвае за подделку документов для въезда в страну.

Роналдинью лишился бразильского паспорта из-за того, что в 2018 году не выплатил штраф за незаконное производство сахара и строительство причала. В Парагвай он попытался попасть по поддельному паспорту по приглашению благотворительной организации.