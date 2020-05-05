«Риу Аве» возобновил тренировки на клубной базе

Португальский «Риу Аве» вернулся к тренировкам на клубной базе, сообщает пресс-служба команды.

— Это было по-другому, это было странно, — говорится в публикации в Instagram «Риу Аве». — Мы сегодня вернулись к тренировкам на газоне, соблюдая безопасную дистанцию, требования по безопасности и выполняя все необходимые процедуры.

Футболисты занимались в нескольких группах, распределенных отдельно друг от друга, у спортсменов проверяли температуру перед тренировками и после них. Кроме того, тренерский штаб клуба проводил тренировки в защитных масках.

Ранее к тренировкам на своих базах вернулись «Бенфика» и «Порту».

По последним данным Worldometers, в Португалии зарегистрировано 25 524 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 1 063 летальных исхода, 1 712 человек выздоровели.