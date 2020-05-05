«Риу Аве» возобновил тренировки на клубной базе
Португальский «Риу Аве» вернулся к тренировкам на клубной базе, сообщает пресс-служба команды.
— Это было по-другому, это было странно, — говорится в публикации в Instagram «Риу Аве». — Мы сегодня вернулись к тренировкам на газоне, соблюдая безопасную дистанцию, требования по безопасности и выполняя все необходимые процедуры.
Футболисты занимались в нескольких группах, распределенных отдельно друг от друга, у спортсменов проверяли температуру перед тренировками и после них. Кроме того, тренерский штаб клуба проводил тренировки в защитных масках.
Ранее к тренировкам на своих базах вернулись «Бенфика» и «Порту».
Foi diferente. Foi estranho. N?o teve o calor de um reencontro. N?o teve o afecto que nos caracteriza enquanto fam?lia, mas cumpriu-se hoje o regresso ao trabalho no relvado. Cumprindo a dist?ncia de seguran?a, respeitando procedimentos de higieniza??o, os jogadores do Rio Ave FC voltaram com a alegria de quem j? sentia saudades da relva. A? est?o as fotos do primeiro dia do resto das nossas vidas. ? #RAFC
По последним данным Worldometers, в Португалии зарегистрировано 25 524 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 1 063 летальных исхода, 1 712 человек выздоровели.