Известный агент Мино Райола поделился мнением о критике в адрес представителей своей профессии и упреках в алчности.

«Слышать одни и те же предубеждения не очень приятно. Возможно, людям также стоит подумать вот о чем: «Если этот человек такой жадный и такой плохой, почему все его игроки счастливы и остаются с ним?»

Я бы соврал, если бы сказал, что меня это не задевает. Как можно судить, хороший ли я агент для Ибрагимовича? Единственный, кто может судить об этом, — сам Ибра.

Моя работа в том, чтобы добиться лучшей сделки для моего клиента, не более того. Делать это означает предоставлять игроку целый ряд услуг, о которых люди даже не подозревают.

Мои игроки не называют меня паразитом, а я работаю для них. Меня волнует только то, как меня называют мои игроки», — заявил агент в интервью BBC.