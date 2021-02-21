Тбилисское «Динамо» выиграло Суперкубок Грузии в первом матче под руководством Немсадзе

Тбилисское «Динамо» завоевало Суперкубок Грузии-2021. В матче за титул столичная команда победила «Гагру» со счетом 3:2.

Игра стала первой для «Динамо» под руководством бывшего футболиста сборной Грузии и ряда европейских клубов Георгия Немсадзе. Для специалиста это первый опыт самостоятельной работы и первая официальная игра. Он сменил в должности главного тренера испанца Хиско, возглавившего в конце 2020 года «Уотфорд».

Суперкубок Грузии

«Динамо» (Тбилиси) — «Гагра» — 2:2 д.в. (0:1, 2:1, 0:0). Пенальти 5:4

Голы: Кобуладзе, 12 (0:1). Марушич, 47 (1:1). Габедава, 67 (2:1). Нозадзе, 78 (2:2).