Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении Блаттера по делу об оплате частного самолета

Швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, которого обвиняли в растрате средств при оплате частного самолета для бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, информирует BBC.

Сторона обвинения ранее утверждала, что Блаттер заплатил 365?тысяч долларов за самолет, который Уорнер использовал в 2007 году.

При этом Блаттер по-прежнему является объектом трех расследований, в том числе и по делу, по которому он обвиняется в том, что без документов выплатил два миллиона швейцарских франков тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини.