Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении Блаттера по делу об оплате частного самолета

09:33
Йозеф Блаттер. Фото AFP
Йозеф Блаттер. Фото AFP
Теги:

Швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, которого обвиняли в растрате средств при оплате частного самолета для бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, информирует BBC.

Сторона обвинения ранее утверждала, что Блаттер заплатил 365?тысяч долларов за самолет, который Уорнер использовал в 2007 году.

При этом Блаттер по-прежнему является объектом трех расследований, в том числе и по делу, по которому он обвиняется в том, что без документов выплатил два миллиона швейцарских франков тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир