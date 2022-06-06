Пилипчук возглавил словенский «Целе»

Российский тренер Роман Пилипчук возглавил словенский клуб «Целе», информирует пресс-служба команды.

«Управление «Целе» — это интересный вызов для меня. Я считаю, что мы можем добиться хорошего результата при усердной работе. Все игроки получат возможность проявить себя, а я попытаюсь адаптировать игровую систему в соответствии с уровнем игроков и извлечь максимальную пользу», — цитирует Пилипчука официальный сайт «Целе».

55-летний специалист ранее был главным тренером украинского «Олимпика» (2012-2013), латвийского «Спартака» (2014-2015), минского «Динамо» (2019) и «Олимп-Долгопрудный» (2021).

В прошедшем сезоне «Целе» занял 8-е место, набрав 42 очка в 36 играх.