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Пилипчук возглавил словенский «Целе»

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Российский тренер Роман Пилипчук возглавил словенский клуб «Целе», информирует пресс-служба команды.

«Управление «Целе» — это интересный вызов для меня. Я считаю, что мы можем добиться хорошего результата при усердной работе. Все игроки получат возможность проявить себя, а я попытаюсь адаптировать игровую систему в соответствии с уровнем игроков и извлечь максимальную пользу», — цитирует Пилипчука официальный сайт «Целе».

55-летний специалист ранее был главным тренером украинского «Олимпика» (2012-2013), латвийского «Спартака» (2014-2015), минского «Динамо» (2019) и «Олимп-Долгопрудный» (2021).

В прошедшем сезоне «Целе» занял 8-е место, набрав 42 очка в 36 играх.

Источник: https://www.nk-celje.si/sl/novica/roman-pilipchuk-je-novi-trener-nk-celje-1739
Футбол
Роман Пилипчук
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