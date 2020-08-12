«Портленд» выиграл турнир MLS is Back, победив в финале «Орландо» с экс-хавбеком «Краснодара»
08:25
«Портленд Тимберс» стал победителем турнира MLS is Back. В решающем матче он одолел «Орландо Сити». Проигравшую команду с капитанской повязкой вывел на поле экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани. Единственный мяч в ее составе забил бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра.
Матчи группового турнира MLS is Back будут включены в таблицы сезона MLS, прерванного из-за пандемии коронавируса.
MLS is Back
Финал
«Портленд Тимберс» — «Орландо Сити» — 2:1 (1:1)
Голы: Мабиала, 27 (1:0). Маурисио Перейра, 39 (1:1). Цупарич, 66 (2:1).
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...