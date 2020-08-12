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«Портленд» выиграл турнир MLS is Back, победив в финале «Орландо» с экс-хавбеком «Краснодара»

08:25

«Портленд Тимберс» стал победителем турнира MLS is Back. В решающем матче он одолел «Орландо Сити». Проигравшую команду с капитанской повязкой вывел на поле экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани. Единственный мяч в ее составе забил бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра.

Матчи группового турнира MLS is Back будут включены в таблицы сезона MLS, прерванного из-за пандемии коронавируса.

MLS is Back

Финал

«Портленд Тимберс» — «Орландо Сити» — 2:1 (1:1)

Голы: Мабиала, 27 (1:0). Маурисио Перейра, 39 (1:1). Цупарич, 66 (2:1).

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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