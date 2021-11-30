Полиция Чехии задержала президента Федерации футбола Белоруссии. Его с женой хотят депортировать из страны
18:30
Полиция Чехии задержала президента Федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова, сообщает издание Denik N.
Главу Белорусской федерации футбола планируют депортировать из страны.
Ранее появилась информация, что Базанов вместе с женой отправился на выездную игру женской сборной Белоруссии против команды Чехии.
Правоохранительные органы подозревают, что Базанов вместе с женой приехал в Чехию, не имея разрешения на въезд.
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю