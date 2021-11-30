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Полиция Чехии задержала президента Федерации футбола Белоруссии. Его с женой хотят депортировать из страны

18:30
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Полиция Чехии задержала президента Федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова, сообщает издание Denik N.

Главу Белорусской федерации футбола планируют депортировать из страны.

Ранее появилась информация, что Базанов вместе с женой отправился на выездную игру женской сборной Белоруссии против команды Чехии.

Правоохранительные органы подозревают, что Базанов вместе с женой приехал в Чехию, не имея разрешения на въезд.

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Иван Шитик все материалы автора
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