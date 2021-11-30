Полиция Чехии задержала президента Федерации футбола Белоруссии. Его с женой хотят депортировать из страны

Полиция Чехии задержала президента Федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова, сообщает издание Denik N.

Главу Белорусской федерации футбола планируют депортировать из страны.

Ранее появилась информация, что Базанов вместе с женой отправился на выездную игру женской сборной Белоруссии против команды Чехии.

Правоохранительные органы подозревают, что Базанов вместе с женой приехал в Чехию, не имея разрешения на въезд.