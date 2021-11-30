Гвардиола: «Никогда нельзя говорить, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно»
16:52
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал решение вручить «Золотой мяч» нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Никогда нельзя говорить, что Лионель Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно», — цитирует испанца Marca.
Церемония вручения награды «Золотой мяч» прошла 29 ноября в Париже. В споре за трофей Месси обошел форварда «Баварии» Левандовски, который занял второе место в голосовании.
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