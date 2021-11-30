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Гвардиола: «Никогда нельзя говорить, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно»

16:52
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал решение вручить «Золотой мяч» нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Никогда нельзя говорить, что Лионель Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно», — цитирует испанца Marca.

Церемония вручения награды «Золотой мяч» прошла 29 ноября в Париже. В споре за трофей Месси обошел форварда «Баварии» Левандовски, который занял второе место в голосовании.

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Иван Шитик все материалы автора
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