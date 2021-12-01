Сборная Мексики сменила логотип
07:56
Федерация футбола Мексики провела специальную церемонию, на которой объявила о смене эмблемы национальной сборной.
«Этим обновлением федерация через национальные команды Мексики подтверждает приверженность предложенным целям и гордость представлять каждого из мексиканцев, членов жизнеспособной, конкурентоспособной и преданной нации, которые являются главной мотивацией нашего учреждения», — говорится в пресс-релизе.
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