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Сборная Мексики сменила логотип

07:56
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Федерация футбола Мексики провела специальную церемонию, на которой объявила о смене эмблемы национальной сборной.

«Этим обновлением федерация через национальные команды Мексики подтверждает приверженность предложенным целям и гордость представлять каждого из мексиканцев, членов жизнеспособной, конкурентоспособной и преданной нации, которые являются главной мотивацией нашего учреждения», — говорится в пресс-релизе.

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Евгений Козинов все материалы автора
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