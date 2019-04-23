Первый тренер клуба Бекхэма "Интер Майами" будет назван в октябре

Совладелец будущего клуба MLS "Интер Майами" Хорхе Мас сообщил, что первый главный тренер команды будет назван в октябре, сообщает AS. Клуб дебютирует в MLS в сезоне-2020, одним из основателй и владельцев "Интера" является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

- Надеюсь, мы объявим имя нового тренера в октябре, - сказал Мас. - У нас есть два кандидата, оба тренеры высокого уровня.

Также Мас сказал, что клуб ведет переговоры с некоторыми футболистами, и первые игроки команды будут объявлены летом после открытия трансферного окна.