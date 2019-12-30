Первым тренером клуба Бекхэма станет уругваец Диего Алонсо

Первым тренером новичка MLS «Интер Майами» станет уругваец Диего Алонсо, утверждает Miami Herald. 44-летний специалист ранее работал с рядом клубов Уругвая, Парагвая и Мексики. С мексиканской «Пачукой» он выиграл клаусуру-2016, а также Лигу чемпионов КОНКАКАФ-2016/17.

Последним на данный момент клубом Алонсо стал мексиканский «Монтеррей», с которым он также выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, дебютирует в MLS в сезоне-2020.