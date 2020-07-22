«Он лапал меня каждый чертов день, а мои боссы смеялись над этим». Давида Вилью обвинили в домогательствах

Бывший нападающий сборной Испании, чемпион мира и Европы Давид Вилья был обвинен в сексуальных домогательствах в период выступления за «Нью-Йорк Сити». Девушка под никнеймом Skyler B опубликовала обвинения в адрес форварда на своей странице в Twitter.

— Доказательства, с которыми я столкнулась во время работы в «Нью-Йорк Сити» были такими ужасными, что теперь даже мысль о профессиональном спорте меня пугает, — написала девушка. — Мне противно находится на спортивной площадке. Я полностью изменила свою карьеру, потому что-то, с чем я столкнулась, полностью разрушило все мои мечты. Я думала, что получила шанс всей жизни, когда меня приняли на стажировку. В итоге я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чертов день, а мои боссы считали это очень смешным. Женщины, которые достаточно храбры, чтобы громко заявить о подобных историях — мои герои.

Я все еще нахожу забавным то, что мне постоянно говорили, что я ужасно относилась к работе, как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня опять будут щупать, издеваться надо мной или толкать. Конечно, черт возьми, у меня было плохое отношение к работе!

Я гарантирую: если кто-то назовет мое имя Давиду Вилье, то он даже не вспомнит меня. Он никогда не называл меня по имени. Дни, когда он не лапал меня и не домогался до меня вербально, были редкостью, но за все время он даже не попытался запомнить мое имя.

I still find it hilarious that I was constantly told I had a terrible attitude at that job like I wasn't showing up everyday knowing I was gonna be groped or mocked or two hand shoved in the back. Of fucking course I had a bad attitude!! — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

I guarantee if someone brought my name up to David Villa he wouldn't know who I am. He never called me by my name. I rarely went a day without him grabbing me or verbally harassing me but never he bothered to learn my name. https://t.co/oaWaQ2FQN5 — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

Давид Вилья выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2015 по 2018 год.