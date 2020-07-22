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«Он лапал меня каждый чертов день, а мои боссы смеялись над этим». Давида Вилью обвинили в домогательствах

13:25
Давид Вилья. Фото AFP Девушка, ведущая аккаунт Skyler B в Twitter, в котором появились обвинения в адрес Давида Вильи. Фото Twitter
Давид Вилья. Фото AFP
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Бывший нападающий сборной Испании, чемпион мира и Европы Давид Вилья был обвинен в сексуальных домогательствах в период выступления за «Нью-Йорк Сити». Девушка под никнеймом Skyler B опубликовала обвинения в адрес форварда на своей странице в Twitter.

— Доказательства, с которыми я столкнулась во время работы в «Нью-Йорк Сити» были такими ужасными, что теперь даже мысль о профессиональном спорте меня пугает, — написала девушка. — Мне противно находится на спортивной площадке. Я полностью изменила свою карьеру, потому что-то, с чем я столкнулась, полностью разрушило все мои мечты. Я думала, что получила шанс всей жизни, когда меня приняли на стажировку. В итоге я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чертов день, а мои боссы считали это очень смешным. Женщины, которые достаточно храбры, чтобы громко заявить о подобных историях — мои герои.

Я все еще нахожу забавным то, что мне постоянно говорили, что я ужасно относилась к работе, как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня опять будут щупать, издеваться надо мной или толкать. Конечно, черт возьми, у меня было плохое отношение к работе!

Я гарантирую: если кто-то назовет мое имя Давиду Вилье, то он даже не вспомнит меня. Он никогда не называл меня по имени. Дни, когда он не лапал меня и не домогался до меня вербально, были редкостью, но за все время он даже не попытался запомнить мое имя.

Давид Вилья выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2015 по 2018 год.

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