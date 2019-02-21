Ольга Голодец: "Россия поддержала выдвижение Инфантино"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец подчеркнула, что Россия поддержит президента ФИФА Джанни Инфантино в его выдвижении на новый срок. Выборы пройдут 5 июня в Париже, Инфантино является единственным кандидатом. Швейцарец занял свой пост в феврале 2016 года.

- Россия поддержала выдвижение Инфантино, - цитирует ТАСС Голодец. - То, что было сделано во время чемпионата мира по футболу, вызывает огромное уважение. Инфантино - человек хороших спортивных олимпийских принципов, он продвигает возможности для занятий спортом разных категорий населения, очень активно поддерживает развитие женского спорта.

По-человечески он себя показал с самой лучшей стороны. Образованный, честный и профессиональный человек.