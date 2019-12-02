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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Обладатель «Золотого мяча"-2018 Модрич прибыл на вручение трофея-2019. Он знает толк в стиле

22:04

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прибыл на церемонию вручения «Золотого мяча"-2019. Хорват нарядился в элегантный синий смокинг.

Модрич стал обладателем «Золотого мяча» в прошлом году. В этом он не вошел в число номинантов на награду.

Церемония пройдет в Париже в театре Шатле, начало — в 22.30 по московскому времени.

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