Неправительственная организация Украины требует отстранить главу ФФУ от выборов в исполком УЕФА

Неправительственная организация Украины "Инициатива будущего" обратилась к главе УЕФА Александру Чеферину с просьбой отстранить президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко от выборов в исполком УЕФА, сообщает Le Monde. Также данный запрос сделала французская юридическая контора.

Ранее Печерский районный суд Киева зарегистрировал на Павелко 13 уголовных дел, связанных с коррупцией.

Предствитель юридической фирмы отмечает, что Павелко не может избираться в исполком из-за коррупционного скандала.

Выборы в исполком УЕФА пройдут на заседании 7 февраля в Риме.