На выборах президента Конфедерации африканского футбола победил Патрис Матсепе из ЮАР

Патрис Мотсепе из ЮАР был избран новым президентом Африканской конфедерации футбола (CAF). Его полномочия рассчитаны на пять лет, сообщает агентство France Presse.

59-летний Мотсепе — один из самых богатых бизнесменов в истории своей страны. Он является зятем президента ЮАР Сирила Рамапоса. Он также владеет южноафриканским футбольным клубом «Мамелоди».

Мотсепе сменит на посту президента CAF уроженца Мадагаскара Ахмада Ахмада, который в конце 2020 года был отстранен от любой футбольной деятельности сроком на пять лет из-за обвинений в коррупции.