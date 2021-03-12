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На выборах президента Конфедерации африканского футбола победил Патрис Матсепе из ЮАР

15:11
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Патрис Мотсепе из ЮАР был избран новым президентом Африканской конфедерации футбола (CAF). Его полномочия рассчитаны на пять лет, сообщает агентство France Presse.

59-летний Мотсепе — один из самых богатых бизнесменов в истории своей страны. Он является зятем президента ЮАР Сирила Рамапоса. Он также владеет южноафриканским футбольным клубом «Мамелоди».

Мотсепе сменит на посту президента CAF уроженца Мадагаскара Ахмада Ахмада, который в конце 2020 года был отстранен от любой футбольной деятельности сроком на пять лет из-за обвинений в коррупции.

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