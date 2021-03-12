На выборах президента Конфедерации африканского футбола победил Патрис Матсепе из ЮАР
Патрис Мотсепе из ЮАР был избран новым президентом Африканской конфедерации футбола (CAF). Его полномочия рассчитаны на пять лет, сообщает агентство France Presse.
59-летний Мотсепе — один из самых богатых бизнесменов в истории своей страны. Он является зятем президента ЮАР Сирила Рамапоса. Он также владеет южноафриканским футбольным клубом «Мамелоди».
Мотсепе сменит на посту президента CAF уроженца Мадагаскара Ахмада Ахмада, который в конце 2020 года был отстранен от любой футбольной деятельности сроком на пять лет из-за обвинений в коррупции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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