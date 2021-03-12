Экс-полузащитник ЦСКА и «Ливерпуля» Гонсалес перенес инфаркт миокарда

Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес перенес инфаркт миокарда, написала жена экс-игрока в Instagram.

«Моя любовь, мой спутник жизни, какой страх ты заставил меня пережить, была ужасная ночь, ты даже не представляешь насколько! Марк перенес острый инфаркт миокарда, и я рассказываю об этом сейчас и здесь, чтобы вы знали, что не все, что показывают в социальных сетях, всегда хорошо, что мы такие же люди, как все вы, бывают моменты спада и страха и, прежде всего, наслаждайтесь каждой минутой своей жизни», — написала Маура Ривера.

35-летний Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год, в составе которого по два раза выигрывал чемпионат и Кубок России, выигрывал Суперкубок страны. Также чилиец выступал за «Ливерпуль», с которым дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2006/07.