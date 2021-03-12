Колосков сообщил о состоянии здоровья Блаттера

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выписан из больницы и сейчас находится дома.

10 марта Блаттеру исполнилось 85 лет.

«Я долго не мог в день юбилея ему дозвониться и поздравить, часа два было все время занято, — сказал Колосков в интервью ТАСС. — А когда дозвонился, то голос у него был бодрый, но разговор длился недолго. И не потому, что Блаттер был слаб. Просто к нему приехала вся семья, и он сказал, что поэтому не может долго разговаривать. Но, судя по всему, самочувствие у него нормальное, голос у него тот, который я привык слышать за много лет совместной работы. Самое главное, что сейчас он дома и вокруг него любимые люди, чему человек очень рад».

В конце ноября — начале декабря Блаттер переболел коронавирусом в Швейцарии и должен был перенести операцию на сердце. В январе стало известно, что он больше недели находился в искусственной коме после операции.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 миллионов швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также Блаттера обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за 600 тысяч долларов, что на тот момент было намного ниже рыночной стоимости.