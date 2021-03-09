Министр Шотландии пригрозила остановить спортивные соревнования из-за массовых празнований фанатов «Рейнджерс»

Первый министр Шотландии Никола Стерджен пригрозила приостановить проведение спортивных состязаний после инцидента с фанатами «Рейнджерс». Болельщики команды Стивена Джеррарда 7 марта устроили массовые гуляния в связи с чемпионством клуба, нарушив, таким образом, антиковидные ограничения.

Стерджен выразила «гнев и отчаяние» и обвинила фанатов в «вопиющем нарушении правил».

«Элитному спорту разрешено проводить соревнования, — цитирует Sky Стерджен. — Было бы глубоко несправедливо, если бы меньшинство испортило это для большинства. Я очень надеюсь, что этого не произойдет.

«Учитывая нестабильность ситуации, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас, мы просто не можем закрывать глаза на то, что произошло на выходных, и не будем».

Стерджен обвинила руководство «Рейнджерс», что оно ничего не сделало, чтобы предотвратить гуляния фанатов. В клубе же отметили, что напоминали фанатам о правилах безопасности, имели устное соглашение с полицией, а обвинения назвали неуместными.

«Рейнджерс» завоевал чемпионский титул впервые за 10 лет. В 2012 году клуб был признан банкротом и переведен в низший дивизион Шотландии.