Милевский рассказал о пародии президента Украины Зеленского на него

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский вспомнил о пародии нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на него.

– Круто было, – цитирует Onliner Милевского. – Одна была телевизионная, а другую показывали на выступлении в концертном зале. Позвали несколько футболистов, меня в том числе. Когда шел, честно, не знал, что Зеленский будет показывать. Уже в зале предупредил Андрей Шевченко: "Про тебя чуть поюморят".

Мы же с черного входа заходили, нас всегда встречали пацаны из "95-го квартала". Здорово-здорово, как дела, обнялись, пожелали удачи на концерте. Очень хорошие отношения. Мне в тот вечер Женька Кошевой сказал: "Давай, готовься!" – "В смысле?!" – "Ну все, сейчас будет про тебя номер". Я говорю: "Да ладно! Чудите вы. Что, больше не про кого? У тебя в зале Шева, Ребров, Шовковский, Алиев".

И потом они показали. Очень смешно, у меня слезы текли от смеха. Мне понравилось, что всем зашло. Потом еще Жека Кошевой изображал мой переход в Газиантеп в тюбетейке. Мне понравился диалог: "На балконе курить нельзя!" – "А сигареты?"

В Киеве мы не общались с Зеленским тесно. Но с ним всегда было легко. Думаю, и ребятам из "Квартала" было легко с нами. Они творческие люди, футболисты – тоже творческие люди. Они наши игры смотрели, мы – их концерты. А так, чтобы встречаться и ужинать, не случалось. Ну а Зеленский, конечно, крутой. Толковый, адекватный, с харизмой и отличным чувством юмора.