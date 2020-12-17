Месси и Роналду вошли в команду года FIFPro

Объявлена символическая сборная 2020 года по версии FIFPro. По три футболиста в команде представляют «Баварию» и «Ливерпуль», а еще один — Тиагу Алькантара — поиграл за обе команды.

Примечательно, что место в воротах занял Алиссон, хотя лучшим вратарем года был объявлен Мануэль Нойер.

Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль») — Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Альфонсо Дэйвис (Канада, «Бавария») — Джошуа Киммих (Германия, «Бавария»), Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Тиагу Алькантара (Испания, «Бавария» / «Ливерпуль») — Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»).

Женскую команду года составили Кристиан Эндлер, Люси Броунз, Венди Ренар, Милли Брайт, Дельфин Каскарино, Барбара Бонанса, Вероника Букет, Меган Рапино, Пернилла Хардер, Вивиан Миедема, Тобин Хит.