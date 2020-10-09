Матчи Восточной зоны азиатской Лиги чемпионов доиграют в Катаре

Азиатская конфедерация футбола (АФК) обратилась к Катару с просьбой завершить главный клубный турнир континента в одной стране.

Ранее в Катаре были доиграны матчи Западной зоны турнира, который был прерван в марте из-за коронавируса. Теперь в стране-хозяйке чемпионата мира-2022 пройдут матчи Восточной зоны Лиги чемпионов.

— Мы очень рады обеспечить безопасные условия, чтобы завершить Лигу чемпионов, и с нетерпением ждем в Катаре ведущие клубы из восточной части континента, — отметил генеральный секретарь Футбольной ассоциации Катара Мансур Аль-Ансари. - Катар знает, насколько важен футбол для Азии, поэтому мы рады возможности предоставить спортивную инфраструктуру мирового уровня и успешный опыт организации международных матчей с применением системы медицинской безопасности.