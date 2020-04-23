Люк Зоа: «В прошлом году Шишкин подарил мне 150 долларов. Таким и должен быть друг»

Бывший защитник «Спартака» Люк Зоа в интервью «СЭ» рассказал о том, с кем он общался чаще всего в команде.

— Кто был вашим лучшим другом в «Спартаке»? — вопрос камерунцу.

— Мой лучший друг... Роман Шишкин! Был еще один, пытался говорить со мной по-французски. Он из России, немного говорит по-французски. Павлючен... Павленко!

— Александр Павленко.

— Александр Павленко! Точно! Он говорит по-французски.

— Вы все еще общаетесь с ними? Или не говорили долгое время?

— Роман Шишкин — мой лучший друг. В прошлом году он прислал мне немного денег, 150 долларов.

— Просто так?

— Да, у меня была непростая ситуация в Камеруне, я написал Шишкину, и он мне помог — послал 150 долларов. Просто так, безвозмездно. Он — хороший парень. Таким и должен быть друг. (Гоша Чернов)

Полностью интервью с Люком Зоа читайте — здесь