Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт разместил в Twitter радостный пост по поводу выхода мужской сборной Франции по баскетболу в полуфинал чемпионата.

Французы обыграли команду США в 1/4 финала турнира (79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26), не пустив американцев в финал впервые с 2002 года.