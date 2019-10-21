Издание France Football назвало список претендентов на титул лучшему молодому игроку 2019 года. Приз имени Раймона Копа был учрежден в 2018 году, первым его обладателем стал Кильян Мбаппе из «ПСЖ».

В число претендентов вошел украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин.

Полностью список номинантов выглядит следующим образом: Жоау Феликс (Португалия, «Атлетико»), Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д), Мойзе Кин (Италия, «Эвертон»), Самуэль Чуквуэзе (Нигерия, «Вильярреал»), Ли Кан Ин (Корея, «Валенсия»), Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Кай Хаверц (Германия, «Байер»), Маттео Гендузи (Франция, «Арсенал»), Андрей Лунин (Украина, «Вальядолид»).

Обладатель приза имени Раймона Копа будет назван вместе с лауреатом «Золотого мяча» на торжественной церемонии.