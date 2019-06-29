Легенда "Москвы" Бракамонте так праздновал победу своей команды, что не заметил отмененный гол. Видео

Главный тренер юношеской команды "Бока Хуниорс" Эктор Бракамонте оказался героем курьезного эпизода во время матча четвертого аргентинского дивизиона. В финале "Бока" встречалась с юниорами "Ривер Плейта". Решающий удар голкипер "Боки" Рамос Минго отразил, чем вызвал бурную радость у Бракамонте и его тренерского штаба. Тренеры так радовались, что не сразу заметили, что рефери заставил перебить удар. Ему не понравилось, что Минго вышел далеко от линии ворот.
В результате победа осталась за юниорами "Ривер Плейта".
Эктор Бракамонте десять лет играл в России. С 2003 по 2009 год он защищал цвета "Торпедо-Металлурга" (позднее переименован в "Москву"), с 2009 по 2011-й - "Терека" (сейчас - "Ахмат"), а с 2011 по 2012-й - "Ростова". Карьеру футболиста он закончил в 2013 году, после чего начал работать с молодежью родной "Бока Хуниорс".
Como Ledesma y Keko Villalva: Bracamonte y su cuerpo técnico no paraban de festejar el título de 4ta división cuando el arquero de Boca atajó el penal ante River, ¡y nunca se dieron cuenta que el árbitro lo anuló! pic.twitter.com/aSWgu8SjP6— SportsCenter (@SC_ESPN) 29 июня 2019 г.