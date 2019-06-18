Нападающий "Млады Болеслав" и сборной России Николай Комличенко стал отцом. Как сообщает официальный Твиттер "Краснодара", у воспитанника кубанского клуба и его супруги Марины родился мальчик, которого назвали Тимофеем.

Комличенко в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. В мае он был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле не появился.