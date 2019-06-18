Нападающий "Млады Болеслав" и сборной России Николай Комличенко стал отцом. Как сообщает официальный Твиттер "Краснодара", у воспитанника кубанского клуба и его супруги Марины родился мальчик, которого назвали Тимофеем.
Комличенко в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. В мае он был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле не появился.
К званию лучшего бомбардира чемпионата Чехии добавился статус отца семейства!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 18 июня 2019 г.
Воспитанник Академии ФК «Краснодар»,игрок «Млады-Болеслав» Николай Комличенко стал отцом!
Мы поздравляем Николая и его супругу Марину с рождением маленького Тимофея! Желаем малышу крепкого здоровья! pic.twitter.com/LRzhVDLOhh
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