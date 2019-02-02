Кейруш возглавит сборную Колумбии

Новым главным тренером сборной Колумбии будет назначен Карлуш Кейруш, сообщает A Bola. По данным источника, контракт будет рассчитан до 2022 года.

– Сейчас согласовываются детали договора, – заявил президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун. – Хочу, чтобы сделка была заключена на следующей неделе, но пока не могу назвать точного дня. Кейруш, завершив выступление на Кубке Азии со сборной Ирана, отправился к семье домой, чтобы решить ряд личных вопросов. Посмотрим, как скоро он с этим справится.