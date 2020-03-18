Источник: в Казахстане футболисты не получают деньги из-за коронавируса

Казахские клубы отказываются выплачивать деньги футболистам из-за коронавируса, информирует Telegram-канал «Мутко против».

Как отмечается, менеджеры сразу нескольких клубов направили своим игрокам бумаги о том, что в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения контракты игроков будут приостановлены.

Пока речь идет об одном месяце, но в случае распространения пандемии срок приостановления договоров будет увеличен. Такие письма в том числе получили и российские игроки.

К слову, учитывая, что в контрактах большинства клубов РПЛ и ФНЛ есть положения о форс-мажоре, подобную ситуацию можно ожидать и в России.