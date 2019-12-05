Источник: греческий АЕК предложил Слуцкому контракт

Греческий АЕК предложил российскому специалисту Леониду Слуцкому контракт на полтора года, информирует sportime.gr.

Экс-тренер «Витесса» и ЦСКА положительно оценивает такой вариант продолжения карьеры, однако взял время на размышление.

Как отмечается, у Слуцкого есть также предложения из России. Завтра тренер должен дать свой окончательный ответ.

АЕК занимает пятое место в чемпионате Греции. Напомним, 30 ноября руководство «Витесса» приняло отставку Слуцкого после серии из пяти поражений.