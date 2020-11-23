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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Интер Майми» претендует на Халка

10:16
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Нападающий «Шанхай Шанган» Халк, который намерен покинуть китайский клуб, попал в сферу интересов «Интера Майами». Американский клуб уже сделал предложение 34-летнему бразильцу, сообщает todofichajes.com.

В нынешнем сезоне Халк сыграл за «Шанхай» 20 матчей, забил 8 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает в конце текущего года.

Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» летом 2016 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сделки в 55,8 миллиона евро.

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