«Интер Майми» претендует на Халка

Нападающий «Шанхай Шанган» Халк, который намерен покинуть китайский клуб, попал в сферу интересов «Интера Майами». Американский клуб уже сделал предложение 34-летнему бразильцу, сообщает todofichajes.com.

В нынешнем сезоне Халк сыграл за «Шанхай» 20 матчей, забил 8 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает в конце текущего года.

Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» летом 2016 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сделки в 55,8 миллиона евро.