13:16 17 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Инфантино ответил Модричу на критику видеоповторов

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Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил полузащитнику "Реала" Луке Модричу, который считает, что видеоповторы в футболе не нужны. Хорват негативно оценил опыт использования их на клубном чемпионате мира.

– Модрич был недоволен? Да, возникала некая путаница, но я уверен, что он понимает необходимость видеоповторов, – цитирует A Bola Инфантино. – Особенно, если благодаря им вы побеждаете. Можно и потерять 30 секунд. Я тоже относился скептически, но если ничего не делать, мы не узнаем, как это работает. Проверяли их в товарищеских матчах. И должны были проверить на этом турнире.

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