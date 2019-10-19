Игроки мексиканского клуба четыре минуты стояли во время матча и пропустили два мяча

«Веракрус» устроил акцию протеста во время матча чемпионата Мексики против «Тигрес». На протяжении первых четырех минут футболисты не двигались с места и не препятствовали атакам соперника. Игроки таким образом выразили недовольство задержками по зарплате.

За четыре минуты «Тигрес» забил два мяча, за что удостоился саркастических аплодисментов от соперников.

Матч завершился победой «Тигрес» со счетом 3:1, причем второй «беспрепятственный» гол провел бывший нападающий «Марселя» и сборной Франции, финалист Евро-2016 Андре-Пьер Жиньяк.