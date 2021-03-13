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Игрок «Шемрока» забил крутой гол в Суперкубке Ирландии

16:17

Игрок «Шемрока» Лиэм Скейлз забил эффектный гол в ворота «Дандолка» в Суперкубке Ирландии. Защитник принял мяч в штрафной после навеса, вторым касанием пробросил мимо соперника, а затем поразил ворота.

Гол Скейлза сделал счет 1:1, в основное и дополнительное время больше голов забито не было. В серии пенальти же «Дандолк» оказался точнее — 4:3.

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