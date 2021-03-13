Игрок «Шемрока» забил крутой гол в Суперкубке Ирландии
Игрок «Шемрока» Лиэм Скейлз забил эффектный гол в ворота «Дандолка» в Суперкубке Ирландии. Защитник принял мяч в штрафной после навеса, вторым касанием пробросил мимо соперника, а затем поразил ворота.
Гол Скейлза сделал счет 1:1, в основное и дополнительное время больше голов забито не было. В серии пенальти же «Дандолк» оказался точнее — 4:3.
A goal Dennis Bergkamp would be proud of ?— ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2021
(via @SSEAirtricityLg)pic.twitter.com/QK309CDeYM
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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