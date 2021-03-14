Фанаты «Легии» устроили массовые протесты из-за запрета посещать матчи
Фанаты «Легии» устроили в Варшаве массовые протесты в связи с запретом на посещение матчей. В феврале в Польше начали постепенно снимать ограничения на посещение общественных заведений. Болельщики надеялись, что послабления коснутся и футбольных матчей, но этого не произошло.
Hundreds of Legia Warsaw fans took to the streets in Poland to protest the ban on fans at football matches ? pic.twitter.com/l2SEH5A9ma— ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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