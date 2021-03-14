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Фанаты «Легии» устроили массовые протесты из-за запрета посещать матчи

17:36
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Фанаты «Легии» устроили в Варшаве массовые протесты в связи с запретом на посещение матчей. В феврале в Польше начали постепенно снимать ограничения на посещение общественных заведений. Болельщики надеялись, что послабления коснутся и футбольных матчей, но этого не произошло.

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