Ибрагимович оформил хет-трик в дерби Лос-Анджелеса. Видео

"Лос-Анджелес Гэлакси" забил третий гол в матче регулярного чемпионата MLS против "Лос-Анджелеса". На 70-й минуте встречи форвард Златан Ибрагимович третий раз во встрече поразил ворота соперника и сделал счет 3:1.
Для 37-летнего шведа это 16-й забитый мяч в 17 матче в этом сезоне. Ибрагимович оформил 10-й хет-трик в карьере на клубном уровне. Также он дважды забивал по 3 гола в одной встрече за сборную Швеции.
ZLATAN HAT TRICK! 🎩🎩🎩 #ElTrafico pic.twitter.com/SlB4VSkQHV— Major League Soccer (@MLS) July 20, 2019
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