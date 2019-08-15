Футболки «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» вошли в число самых ужасных по версии L'Equipe
15 августа 2019, 15:49
L'?quipe определил список самых уродливых футболок этого сезона, cообщает AS в Twitter.
В число обладателей самой безвкусной формы по версии издания вошли: «Манчестер Юнайтед» за кремовую футболку, «Челси» за синюю футболку с орнаментом, «Вольфсбург» за темно-зеленую футболку с пересекающимися линиями, «Манчестер Сити» за футболку с градиентом из персикового и желтого цветов, а также «Вильярреал» за голубую футболку.
? L'?quipe ha creado una lista con las camisetas m?s feas de esta temporada— AS (@diarioas) August 15, 2019
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