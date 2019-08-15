Футболки «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» вошли в число самых ужасных по версии L'Equipe

L'?quipe определил список самых уродливых футболок этого сезона, cообщает AS в Twitter.

В число обладателей самой безвкусной формы по версии издания вошли: «Манчестер Юнайтед» за кремовую футболку, «Челси» за синюю футболку с орнаментом, «Вольфсбург» за темно-зеленую футболку с пересекающимися линиями, «Манчестер Сити» за футболку с градиентом из персикового и желтого цветов, а также «Вильярреал» за голубую футболку.