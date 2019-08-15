Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Футболки «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» вошли в число самых ужасных по версии L'Equipe

15 августа 2019, 15:49
Теги:

L'?quipe определил список самых уродливых футболок этого сезона, cообщает AS в Twitter.

В число обладателей самой безвкусной формы по версии издания вошли: «Манчестер Юнайтед» за кремовую футболку, «Челси» за синюю футболку с орнаментом, «Вольфсбург» за темно-зеленую футболку с пересекающимися линиями, «Манчестер Сити» за футболку с градиентом из персикового и желтого цветов, а также «Вильярреал» за голубую футболку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир