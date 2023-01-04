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Сегодня, 19:41

Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным

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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболисты сборной Эстонии Константин Васильев и Сергей Зенев, а также помощник главного тренера Андрес Опер извинились за фотографию с Валерием Карпиным, информирует РИА «Новости».

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В совместном заявлении, которое разослал Эстонский футбольный союз, эстонские игроки подчеркнули, что на встрече с главным тренером сборной России они разговаривали только о футболе, а не о политике.

«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», — говорится в заявлении.

31 декабря бывший футболист сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в соцсетях фотографию со встречи с участием уроженца эстонского города Нарва Карпина и ряда бывших и действующих игроков национальной команды.

Эстонских футболистов раскритиковала организация футбольных болельщиков MTU Jalgpallihaigla, хотя президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал осуждать игроков за эту встречу.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230104/karpin-1843078411.html
Валерий Карпин
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Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
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