Футболистам укоротят руки. Как летом изменятся правила игры

29 февраля Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес несколько изменений в правила игры. Их точные формулировки станут известны позднее — когда все федерации получат соответствующие циркулярные письма.

Пока же можно сказать, что подавляющее большинство поправок связаны с незначительными уточнениями тех или иных фраз и понятий. Они не изменят правила кардинальным образом.

Но есть одна поправка, которую можно считать серьезной. Появится правило «короткого рукава футболки». Летом 2020 года футболистам укоротят руки. Не буквально, а образно. Та часть, что сегодня считается рукой, через несколько месяцев станет плечом. В футбольном, а не анатомическом смысле.

Чем можно будет играть в мяч? ИФАБ скоро разошлет подробные диаграммы. Пока же мы предполагаем, что рукой в футболе не будут считаться те места, что изображены на двух стоп-кадрах.

Возможно, это несколько облегчит жизнь игрокам и арбитрам. Но полностью не снимет споры вокруг судейских решений, связанных с определением игры рукой. (Александр Бобров)