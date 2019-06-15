Франк Рибери - о "Золотом мяче": "Это самая большая несправедливость в моей карьере"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери, который в июле станет свободным агентом, признался, что разочарован третьим местом в голосовании "Золотого мяча" в 2013 году. По мнению француза, награда должна была достаться ему.

– Больше, чем разочарование, – цитирует L'Equipe Рибери. – Это самая большая несправедливость в моей карьере. Не только для меня, для многих людей. Я был на вершине, но занял 3-е место в голосовании. Мне нечему было завидовать Роналду или Месси в 2013 году. Я говорю это со смирением, потому что это правда.

"И что теперь Рибери должен думать о "Золотом мяче"?"