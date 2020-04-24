ФИФА выделит 150 миллионов долларов для футбольных федераций

Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую помощь национальным федерациям стран в период пандемии коронавирусной инфекции.

Пресс-служба ФИФА сообщает, что 211 федераций в общей сложности получат около 150 миллионов долларов. Каждый член международной федерации — 500 тысяч долларов для поддержания своей работы во время карантина.

«Пандемия создала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества, и, будучи мировым руководящим органом, ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается с острыми проблемами, — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино пресс-служба федерации. — Это начинается с оказания немедленной финансовой помощи нашим членским ассоциациям, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности».

Изначально финансовая помощь должна была поступить национальным федерациям в июле, но ФИФА приняла решение выплатить средства немедленно.

По последним данным Worldometers на 24 апреля, всего выявлен 2 752 541 случай заражения коронавирусом. Умерших — 192 251 человек, выздоровело — 758 154.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 24 апреля всего зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.