ФИФА тестирует новые изменения в правилах футбола

ФИФА тестирует пять новых правил на товарищеском турнире Future of Football Cup среди юношей до 19 лет, сообщает TyC Sports.

В первую очередь, это касается изменения игрового времени. Предлагается играть 2 тайма по 30 минут каждый, при этом время останавливается при каждой остановке игры. Также используется неограниченное количество замен, ауты вводятся ногой, а при получении желтой карточки игрок покидает поле на 5 минут.

После турнира ФИФА оценит, оказали ли эти изменения положительное влияние и могут ли они быть реализованы на профессиональном уровне.