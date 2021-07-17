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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

ФИФА тестирует новые изменения в правилах футбола

13:25
ФИФА тестирует новые правила. Фото AFP
ФИФА тестирует новые правила. Фото AFP

ФИФА тестирует пять новых правил на товарищеском турнире Future of Football Cup среди юношей до 19 лет, сообщает TyC Sports.

В первую очередь, это касается изменения игрового времени. Предлагается играть 2 тайма по 30 минут каждый, при этом время останавливается при каждой остановке игры. Также используется неограниченное количество замен, ауты вводятся ногой, а при получении желтой карточки игрок покидает поле на 5 минут.

После турнира ФИФА оценит, оказали ли эти изменения положительное влияние и могут ли они быть реализованы на профессиональном уровне.

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Сергей Разин все материалы автора

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