Роналдиньо оставил свой автограф на груди болельщицы
14:30
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо не смог отказать фанатке в просьбе оставить автограф на ее груди.
В сети появилось видео, как 41-летний экс-нападающий маркером делает роспись поверх топика поклонницы.
Напомним, что Роналдинью в 2002 году вместе со сборной Бразилии Роналдиньо выиграл чемпионат мира. В 2005-м он стал обладателем «Золотого мяча».
Роналдиньо выступал за «ПСЖ», «Милан», Барселону", «Фламенго» и другие клубы. В январе 2018 года он завершил карьеру.
Ronaldinho, bir hayran?n?n imza iste?ine kay?ts?z kalamad?. pic.twitter.com/JoAcKAGHyY— Buzz Spor (@buzzspor) July 17, 2021
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