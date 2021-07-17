Роналдиньо оставил свой автограф на груди болельщицы

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо не смог отказать фанатке в просьбе оставить автограф на ее груди.

В сети появилось видео, как 41-летний экс-нападающий маркером делает роспись поверх топика поклонницы.

Напомним, что Роналдинью в 2002 году вместе со сборной Бразилии Роналдиньо выиграл чемпионат мира. В 2005-м он стал обладателем «Золотого мяча».

Роналдиньо выступал за «ПСЖ», «Милан», Барселону", «Фламенго» и другие клубы. В январе 2018 года он завершил карьеру.