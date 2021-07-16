Неймар удивил своей новой прической. Фото

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар изменил имидж. В Instagram появилась фотография бразильца с косичками, собранными в пучок на голове.

«Новая прическа Неймара», — написал портал 433.

Недавно бразилец продлил с «ПСЖ» соглашение до лета 2025 года. В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате Франции и забил 9 голов.