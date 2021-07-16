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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Неймар удивил своей новой прической. Фото

06:15
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар изменил имидж. В Instagram появилась фотография бразильца с косичками, собранными в пучок на голове.

«Новая прическа Неймара», — написал портал 433.

Публикация от 433 (@433)

Недавно бразилец продлил с «ПСЖ» соглашение до лета 2025 года. В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате Франции и забил 9 голов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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