Неймар удивил своей новой прической. Фото
06:15
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар изменил имидж. В Instagram появилась фотография бразильца с косичками, собранными в пучок на голове.
«Новая прическа Неймара», — написал портал 433.
Недавно бразилец продлил с «ПСЖ» соглашение до лета 2025 года. В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате Франции и забил 9 голов.
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