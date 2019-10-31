ФИФА открыла юридический портал

ФИФА запустила свой правовой портал (legal.fifa.com) для того, чтобы обеспечить прямой доступ к документам, представляющим интерес для всех заинтересованных сторон, участвующих в правовой деятельности ФИФА.

Сообщается, что для организации это важный шаг для обеспечения большей прозрачности в отношениях с 211 ассоциациями-членами ФИФА, а также с мировыми футбольными группами (клубами, лигами и игроками) и широкой общественностью.

С помощью нового портала ФИФА стремится гарантировать право всех сторон на получение фундаментальной информации, которая может быть использована в рамках ее процедур. Среди прочего, общественности будут доступны следующие ключевые документы:

решения, вынесенные по существу дисциплинарным комитетом ФИФА и Апелляционным комитетом ФИФА;

решения, вынесенные по существу комитетом ФИФА по этике;

решения, вынесенные по существу Комитетом по статусу игроков ФИФА и Палатой по разрешению споров ФИФА;

неконфиденциальные решения CAS в разбирательствах, участником которых является ФИФА;

список арбитров CAS, предложенных ФИФА для назначения ICAS, и количество раз, когда они были назначены в ходе разбирательств CAS.