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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

ФИФА открыла юридический портал

14:28

ФИФА запустила свой правовой портал (legal.fifa.com) для того, чтобы обеспечить прямой доступ к документам, представляющим интерес для всех заинтересованных сторон, участвующих в правовой деятельности ФИФА.

Сообщается, что для организации это важный шаг для обеспечения большей прозрачности в отношениях с 211 ассоциациями-членами ФИФА, а также с мировыми футбольными группами (клубами, лигами и игроками) и широкой общественностью.

С помощью нового портала ФИФА стремится гарантировать право всех сторон на получение фундаментальной информации, которая может быть использована в рамках ее процедур. Среди прочего, общественности будут доступны следующие ключевые документы:

решения, вынесенные по существу дисциплинарным комитетом ФИФА и Апелляционным комитетом ФИФА;
решения, вынесенные по существу комитетом ФИФА по этике;
решения, вынесенные по существу Комитетом по статусу игроков ФИФА и Палатой по разрешению споров ФИФА;
неконфиденциальные решения CAS в разбирательствах, участником которых является ФИФА;
список арбитров CAS, предложенных ФИФА для назначения ICAS, и количество раз, когда они были назначены в ходе разбирательств CAS.

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