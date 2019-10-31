ФИФА открыла юридический портал
ФИФА запустила свой правовой портал (legal.fifa.com) для того, чтобы обеспечить прямой доступ к документам, представляющим интерес для всех заинтересованных сторон, участвующих в правовой деятельности ФИФА.
Сообщается, что для организации это важный шаг для обеспечения большей прозрачности в отношениях с 211 ассоциациями-членами ФИФА, а также с мировыми футбольными группами (клубами, лигами и игроками) и широкой общественностью.
С помощью нового портала ФИФА стремится гарантировать право всех сторон на получение фундаментальной информации, которая может быть использована в рамках ее процедур. Среди прочего, общественности будут доступны следующие ключевые документы:
решения, вынесенные по существу дисциплинарным комитетом ФИФА и Апелляционным комитетом ФИФА;
решения, вынесенные по существу комитетом ФИФА по этике;
решения, вынесенные по существу Комитетом по статусу игроков ФИФА и Палатой по разрешению споров ФИФА;
неконфиденциальные решения CAS в разбирательствах, участником которых является ФИФА;
список арбитров CAS, предложенных ФИФА для назначения ICAS, и количество раз, когда они были назначены в ходе разбирательств CAS.
FIFA launches new legal portal: https://t.co/T6AFoE4lmC— FIFA Media (@fifamedia) October 31, 2019