Экс-защитник «Милана» Каладзе попал в больницу из-за проблем с кровоснабжением мозга
Бывший футболист «Милана» и киевского «Динамо» Каха Каладзе, сейчас занимающий пост мэра Тбилиси, был госпитализирован из-за проблем с кровоснабжением мозга. Политик опубликовал обращение в соцсетях, рассказав о проблемах со здоровьем.
«Друзья, мне приходит много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я. Считаю своим долгом сообщить вам: у меня диагностирован вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия , поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси», — написал Каладзе в Facebook.
Осенью 2012-го Каха был избран в парламент Грузии, спустя пять лет он победил на выборах мэра Тбилиси.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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