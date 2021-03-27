Экс-защитник «Милана» Каладзе попал в больницу из-за проблем с кровоснабжением мозга

Бывший футболист «Милана» и киевского «Динамо» Каха Каладзе, сейчас занимающий пост мэра Тбилиси, был госпитализирован из-за проблем с кровоснабжением мозга. Политик опубликовал обращение в соцсетях, рассказав о проблемах со здоровьем.

«Друзья, мне приходит много сообщений от знакомых и совершенно незнакомых людей о том, где я. Считаю своим долгом сообщить вам: у меня диагностирован вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия , поэтому я прохожу медицинское обследование в одной из клиник Тбилиси», — написал Каладзе в Facebook.

Осенью 2012-го Каха был избран в парламент Грузии, спустя пять лет он победил на выборах мэра Тбилиси.