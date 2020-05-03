Фанаты назвали Это'О лучшим африканским бомбардиром в истории
18:58
Официальный Twitter чемпионата мира по футболу предложил болельщикам выбрать лучшего африканского бомбардира в истории. Почти половину голосов (49 процентов) фанаты отдали камерунцу Самюэлю Это'О.
Помимо него, в голосовании участвовали Дидье Дрогба (32 процента), Роже Милла (14) и Асамоа Гьян (5).
Это'О защищал цвета таких клубов, как «Реал», «Барселона», «Интер», «Челси», а с 2011 по 2013 год выступал в «Анжи».
De nombreuses r?ponses et quatre noms qui se d?tachent tr?s largement.— Coupe du Monde ? (@fifaworldcup_fr) May 3, 2020
Alors, selon vous, qui est le meilleur buteur africain de l'histoire ? ?